Maltempo in Sicilia, crolla la porzione laterale di un ponte a Caltagirone

Prosegue la conta dei danni nella Sicilia Orientale a causa delle pessime condizioni meteo. La fitta pioggia ha provocato ieri (29 ottobre), il crollo di una porzione laterale del ponte sulla strada provinciale 63 che collega Granieri, frazione di Caltagirone, con Mazzarrone. Lo ha reso noto il Comune del Catanese.

Il sindaco Roccuzzo: "Mettere in sicurezza il ponte"

Il sindaco Fabio Roccuzzo ha effettuato un sopralluogo, coordinando gli interventi. Sul posto i carabinieri, la polizia municipale e personale di una ditta che ha provveduto, con mezzi meccanici, a rimuovere il fango e i detriti. Sui luoghi pure il sindaco di Mazzarrone Giovanni Spata. “Chiediamo alla Città metropolitana di Catania – dichiara il sindaco Roccuzzo – un progetto per un intervento che metta definitivamente in sicurezza il ponte, di vitale importanza non soltanto per i residenti, ma soprattutto per gli spostamenti dei mezzi pesanti dei tanti produttori di uva del territorio che percorrono questo tratto e che non possono e non devono essere oltremodo penalizzati”.

