Nubifragio a Catania: chi è Celestino Floralde, l'eroe che ha salvato una donna in via Etnea

Celestino Floralde è l'eroe di Catania. In pieno nubifragio, mentre si trovava in via Etnea, ha visto una donna che, dopo esser uscita dalla propria auto in panne, era in grandissima difficoltà e cercava di mettersi in salvo. Celestino, a quel punto, ha deciso di immergersi nell'acqua e con l'aiuto di altre persone, formando una catena umana, ha raggiunto la donna e fatta salire su una fioriera. A quel punto, grazie anche agli altri passanti che nel frattempo avevano realizzato una sorta di fune con i maglioni e le felpe, l'ha condotta dove l'acqua era meno violenta e messa in salvo.

Il gesto di Celestino, avvenuto due giorni fa, non è passato inosservato ed è finito sui social. L'eroe del giorno è un cittadino filippino originario di Binan che vive a Catania. È sposato dal 2009 e ha studiato al Saint Michael’s College di Laguna prima di trasferirsi in Sicilia.

