Catania, l'ospedale Garibaldi allagato: scatta un'indagine del Comune

A Catania l’assessore comunale all’Urbanistica Enrico Trantino fa sapere che l’amministrazione Pogliese ha disposto un'indagine conoscitiva per verificare cosa abbia provocato il riflusso dell'acqua in direzione dell’ospedale Nesima Garibaldi nei giorni dell’alluvione.

In particolare, precisa una nota, è stato chiesto di accertare se vi siano stati interventi edilizi che abbiano ostruito la canalizzazione delle acque nel fiume Acquicella e se gli stessi siano stati eventualmente realizzati in base a regolari autorizzazioni e in conformità ad esse. «Informeremo gli organi competenti e la città dell'esito di questi approfondimenti», conclude la nota dell’assessore, diffusa anche per rispondere a un'interrogazione consiliare.

