L'Università di Catania laurea 25 studenti in Ingegneria dell'automazione

Attrarre studenti stranieri dal bacino del Mediterraneo e non solo in linea con il rilievo culturale definito dall’Unione europea per la costruzione di un’Europa della Scienza e della Tecnologia integrata nelle tradizioni e aperta verso altre culture.

È uno degli obiettivi principali del corso di laurea magistrale in "Automation Engineering and Control of Complex Systems" del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica dell’Università di Catania, che registra in questi anni una continua e sempre più numerosa partecipazione di studenti italiani e soprattutto stranieri provenienti anche dal Pakistan, India, Iran, Algeria e Giordania. Si tratta inoltre dell’unico corso di laurea magistrale in Ingegneria dell’automazione (Laurea magistrale LM-25) ad essere tenuto in lingua inglese geograficamente a sud di Roma.

Venerdì scorso (29 ottobre) 25 studenti hanno concluso il percorso formativo discutendo la tesi a distanza per le avverse condizioni meteo e stamattina nell’aula del Polo Tecnologico del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica si è tenuta la cerimonia di laurea in presenza per solennizzare il titolo raggiunto. A conseguire il titolo (ben diciotto in regola con i tempi) Riccardo Belfiore, Adolfo Bellissima, Francesco Cancelliere, Amedeo Edoardo Cannavò, Gianbattista Cariolo, Alfio Caruso, Andrea Cincotta, Chiara Clementini, Alfio Cullurà, Lilly Cutaia, Giuseppe Donato, Andrea Vincenzo Fagone, Neethu Skariya, Ludovico Giuntini, Giorgio Grassi, Alfio Fabrizio Grasso, Angela Grasso, Domenico Milazzo, Federico Perretta, Benedetto Santoro, Junior Nunzio Davide Scicolone, Gaetano Sinatra, Cinzia Tomaselli, Bruno Vaccaro, Divya Varghese.

