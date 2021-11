Crolla un soffitto a Catania, ferita una donna

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per il crollo di un soffitto in canne e gesso di una vecchia abitazione in via Fenga, 19, in centro a Catania. All'arrivo sul posto la squadra ha raggiunto e tratto in salvo una signora che, rimasta coinvolta nel crollo, era caduta da circa due metri di altezza. La donna, con contusioni ed una probabile frattura ad una gamba, è stata stabilizzata e consegnata alle cure dei sanitari del Servizio 118. Presenti sul posto anche i carabinieri e personale della Polizia Locale. Successivamente si è poi provveduto, insieme si tecnici dell'Ufficio di Pubblica incolumità, ad eseguire un verifica delle condizioni di conservazione del vecchio edificio in muratura, dichiarandone la parziale inagibilità fino al ripristino delle ordinarie condizioni di conservazione e manutenzione.

Il 9 novembre il cedimento di un tetto di un liceo

Il crollo, probabilmente dovuto alla forte pioggia caduta nelle scorse settimane a Catania, fa seguito al cedimento del soffitto del Liceo Boggio Lera nel capoluogo etneo dello scorso 9 novembre. In quel caso, una parte del soffitto di uno dei corridoi era crollata in un momento in cui, fortunatamente, l'istituto era deserto, quindi nessuna persona era rimasta ferita. Successivamente sono state evacuate le aule per consentire le verifiche alle condizioni della stuttura.

