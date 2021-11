"Stai bevendo troppo", e lui in risposta malmena la madre: arrestato 37enne a Catania

Un uomo di 37 anni a Catania ha malmenato la madre che durante il pranzo gli aveva rimproverato di avere esagerato con l’alcol ed è stato arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia. È’ accaduto domenica scorsa ma è stato reso noto solamente stamane.

Gli agenti sono intervenuti intono alle 15.30 in un appartamento di Librino in seguito ad una telefonata al 112 che ha segnalato una lite in famiglia. Ai poliziotti la donna ha detto di essere stata aggredita dal figlio, che l’aveva assalita, tirandola per i capelli e colpendola all’addome. Anche in presenza degli agenti l’uomo ha continuato a minacciare di morte la madre e ha distrutto diverse suppellettili prima di essere bloccato. Su disposizione del magistrato di turno è stato rinchiuso nel carcere Piazza Lanza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

