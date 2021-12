Gravina di Catania, «assaltava» farmacie scrivendo su un foglio: questa è una rapina

Per non creare allarme si presentava al bancone dei farmacisti con un foglietto, nel quale aveva scritto di consegnare l’incasso e di non gridare. In un caso aveva ricevuto appena 5 euro. Un altro tentativo era andato a vuoto perché la richiesta non era stata presa sul serio.

Il terzo goffo assalto gli è stato fatale

Ma al terzo goffo «assalto» si è trovato circondato dagli agenti delle volanti che nel frattempo avevano ricevuto la segnalazione e l’hanno arrestato. Il «rapinatore silenzioso», 36 anni, con precedenti è stato blocaato a Gravina di Catania.

Aveva lasciato lo scooter acceso per la fuga

Gli agenti hanno anche trovato un motociclo perfettamente corrispondente alla descrizione fornita e con le chiavi ancora inserite. I poliziotti, quindi, senza farsi notare, hanno atteso il rapinatore fuori dalla farmacia al fine di non mettere in pericolo la clientela presente all'interno e quando è uscito dalla farmacia, lo hanno bloccato e immediatamente portato negli uffici della Questura di Catania.

