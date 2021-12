Catania, nasce il primo centro diurno per diversamente abili

Per rispondere ai bisogni delle persone con disabilità è sorto a Catania il primo centro diurno, frutto della sinergia tra pubblico e privato nell’ambito delle attività socio sanitarie che vedono in prima linea i Comuni di Catania Misterbianco e Motta Sant'Anastasia con l’Asp3 e i soggetti del terzo settore. Il centro diurno per diversamente abili, che ha sede in via Pietra dell’Ova 22, a Catania, è stato immaginato per accogliere, fino a quaranta persone con disabilità, soprattutto in giovane età: soggetti attuatori di questo avanzato progetto inclusivo sono i tre comuni interessati con la collaborazione dell’Asp di Catania e il Consorzio Sol.Co- Rete di Imprese Sociali Siciliane e della cooperativa socia Team - Ti Educa a Migliorare che gestiranno il centro e le attività che si svolgeranno.

