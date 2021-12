Catania, 8 cavalli senza microchip: multati i tre proprietari

Otto cavalli trovati dai carabinieri a Catania in tre stalle di via Belfiore in apparente buone condizioni di salute ma sprovvisti di microchip durante un controllo eseguito insieme con il supporto di personale dell’Asp.

Nel corso dell’ispezione i militari hanno rilevato per due stalle la mancanza del codice aziendale dell’allevamento che rilascia il servizio veterinario competente. Per alcuni inoltre non risultavano formalizzati alcuni passaggi di proprietà ai fini della tracciabilità. Per questi motivi gli otto cavalli sono stati sottoposti a fermo ufficiale, mentre ai proprietari delle stalle, rispettivamente di 45, 47 e 61 anni, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 37.450 euro.

