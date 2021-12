Fuori dall'ufficio ma non per attività estranee al lavoro: assolti due medici dell'Asp di Catania

Due medici dell’Asp di Catania, Mario Barresi e Gaetano Bordanaro, sono stati assolti «perché il fatto non sussiste» dal reato di truffa, per essersi allontanati dal luogo di lavoro dopo avere timbrato il badge e per averlo consegnato ad altri colleghi. La sentenza emessa dalla prima sezione penale del Tribunale monocratico è stata emessa il 22 ottobre scorso, ma le motivazioni sono state depositate nei giorni scorsi e si legge che gli elementi emersi nel processo «non consentono di affermare con ragionevole certezza che gli imputati, non presenti presso il luogo di lavoro, di fatto si erano allontanati per svolgere attività estranee all’attività lavorativa vera e propria».

«Peraltro - si legge ancora nella motivazione - non è possibile affermare che la assenza dal lavoro o comunque l’allontanamento dallo stesso sia stato provato e documentato attraverso un valido e collaudato sistema di funzionamento dei servizi di video sorveglianza e delle telecamere appositamente allocate».

L'avvocato Giuseppe Lipera, che ha assistito i due medici, si dice «soddisfatto per la sentenza» e «amarezza per due professionisti che hanno dovuto attendere, per giungere ad un verdetto di favorevole, per lunghi sei anni dai fatti contestati» e «rimettendoci anche in salute perché accusati ingiustamente di fatti mai commessi».

