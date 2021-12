Sciame sismico nel Catanese, la Protezione civile in allerta

Uno sciame sismico ha colpito in queste ore il Catanese. È stato avvertito, nel momento della scossa più forte di magnitudo 4.3, in diverse aree della Sicilia: nel Siracusano, nell’Ennese e nel Messinese. Dalle 22.30 fino alle 7.15 di stamattina sedici scosse sono state registrate dai sismografi.

L'ultima, alle 7.14, di magnitudo 3.1 e profondità 10.2 km, a Motta Sant'Anastasia. Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 3.1 è classificato come terremoto molto leggero. Avvertita invece la scossa dci ieri sera. Sui social si sono riversate, come accade di consueto in queste circostanze, le testimonianze di chi ha sentito tremare la terra sotto i piedi. «Sentivo le scale scivolare sotto di me», «È stata una scossa breve ma fortissima», scrive qualcuno su Twitter, mentre molti fanno notare che il terremoto è ormai quasi una «tradizione» a Natale, ricordando che eventi simili si sono verificati negli ultimi anni di questi tempi proprio nell’area del Catanese. Il più grave colpi la zona dell’Acese a Santo Stefano nel 2018, e causò ingenti danni.

L’epicentro dello sciame sismico è stato localizzato a 6 chilometri da Motta Sant'Anastasia. La Protezione Civile ha fatto una ricognizione telefonica di tutti i sindaci del comprensorio di Motta Santa Anastasia e al momento non si registrano danni a cose o persone. Il capo della Protezione Civile Siciliana, Salvo Cocina, si legge in una nota, ha «tempestivamente chiamato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e ha anche ricevuto una telefonata da parte del capo della Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio».

© Riproduzione riservata