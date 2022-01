Paternò, incendio nell'ex albergo Sicilia: in fuga i senza fissa dimora che si trovavano all'interno

Terrore ieri a Paternò per un incendio presso l’ex albergo Sicilia, in via Vittorio Emanuele. Il rogo è divampato intorno alle 22 e a lanciare l'allarme sono state diverse persone che hanno visto le fiamme uscire dal primo piano della struttura.

Nell'ex albergo, in disuso da anni, trovano riparo diversi senza fissa dimora tra cui molti extracomunitari. Quando è scoppiato l'incendio, gli occupanti hanno lasciato l'edificio e chi ha avvertito i vigili del fuoco ha raccontato di aver visto gente scappare con coperte e borsoni.

I pompieri, con l'aiuto dell'autoscala, sono riusciti a domare le fiamme dopo un'ora e mezza ed entrando dal balcone hanno proceduto ad un sopralluogo per capire se dentro fosse rimasto qualcuno intrappolato dalle fiamme. Fortunatamente dall'edifico erano andati via tutti.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri e un'ambulanza del 118. Adesso occorrerà capire l'origine del rogo: molto probabilmente le fiamme sono scaturite da un fuoco acceso per riscaldarsi o per cucinare. Bisognerà capire anche se la struttura è agibile o se abbia subito danni.

© Riproduzione riservata