Ingoia 65 ovuli con un chilo di eroina, scoperto e arrestato all'aeroporto di Catania

Un corriere della droga che aveva trasportato oltre un chilogrammo di eroina ingoiando 65 ovuli è stato arrestato dalla guardia di finanza di Catania all’aeroporto di Fontanarossa.

L’uomo era arrivato con un volo proveniente da Parigi. Dopo una verifica dei suoi spostamenti, risultati non compatibili con la documentazione di viaggio, è stato condotto in una struttura sanitaria, dove è stato sottoposto ad esami radiologici che hanno consentito di evidenziare la presenza di numerosi ovuli, come spiegano dalla guardia di finanza.

La droga, il cui valore è stato stimato dagli investigatori in oltre 100 mila euro, è stata sequestrata dalle fiamme gialle che hanno condotto l’uomo in carcere.

Il gip di Catania, accogliendo la richiesta della Procura distrettuale etnea, ha convalidato il suo arresto.

