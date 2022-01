Gioco d'azzardo e droga in casa in casa della madre, 17 denunciati a Giarre

Un 22enne a Giarre aveva trasformato un appartamento nella sua disponibilità, ma di proprietà della madre 50enne, in una bisca nella quale i carabinieri hanno sorpreso a giocare d’azzardo 15 persone. Tutti e 17 i presenti sono stati tutti denunciati. I militari hanno fatto irruzione in casa dopo aver più volte bussato senza ricevere risposta ed hanno sorpreso le persone intente a giocare a carte ai tavoli sistemati in tutte le stanze, compresa la cucina. Alcuni di loro avevano denaro contante per complessivi 5.000 euro

Una perquisizione domiciliare ha consentito di sequestrare un mazzo di carte siciliane aperte e due chiusi, due fogli di carta con annotati nomi, numeri che erano stati avvolti in un panno verde che era stato occultato dentro una cesta in bagno e un mazzo di carte da poker che era sul tavolo della cucina. In camera da letto, nascosta sopra un armadio, i militari hanno anche trovato 20,56 grammi di marijuana, che è stata sequestra per i successivi esami di laboratorio.

