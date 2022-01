Catania, seminuda lancia roba dal balcone: paura e traffico bloccato in via Etnea

Si è affacciata seminuda al balcone, lanciando in strada diversi oggetti. Paura questa mattina in un palazzo al terzo piano di via Etnea, a Catania, soprattutto perché, insieme agli abiti, la donna ha lanciato fuori di casa anche vasi e parti di mobili: oggetti piuttosto pesanti che, oltre a danneggiare le auto parcheggiate e di passaggio, potevano anche far male a qualcuno.

Per questo le forze dell’ordine hanno deciso di bloccare il transito, per evitare il peggio. La scena ha destato anche molta curiosità e la scena, immortalata da alcuni passanti, ed è rimbalzata sui social. Per fortuna nessun ferito ma tanti disagi, soprattutto per via delle ripercussioni sul traffico di via Etnea, una delle strade principali del capoluogo etneo, e delle vie circostanti.

Sul posto è stato necessario anche l’intervento della polizia, dei vigili urbani e del 118. Non sono ancora chiari i motivi per cui la signora si è resa protagonista del gesto.

