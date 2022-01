Colpisce la compagna, lei ha una costola fratturata e altri traumi: arrestato nel Catanese

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri a San Pietro Clarenza (Catania) dopo che, al culmine di una lite, ha provocato alla compagna 37enne la frattura di una costola, un trauma distorsivo rachide cervicale e contusioni. La vittima è stata dichiarata guaribile in 30 giorni. L’uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata già vittima in passato di episodi analoghi mai denunciati alle forze dell’ordine per il timore di ritorsioni. Il 48enne, dopo il processo per direttissima, è stato rinchiuso nel carcere di Termini Imerese (Palermo).

