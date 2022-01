Incidente a Motta Sant'Anastasia: auto si schianta contro un albero e 3 auto, grave il conducente

Incidente questa mattina, intorno alle 6, in viale della Regione a Motta Sant'Anastasia. Un giovane stava percorrendo la strada alla guida di un'Alfa Giulietta quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un albero e almeno tre auto che erano parcheggiate.

L’impatto è stato violentissimo e il botto è stato udito dai residenti nella zona. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, la polizia municipale, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno estratto il giovane dalle lamiere e affidato alle cure dei medici. Una delle auto coinvolte nello scontro aveva un principio d'incendio.

Il giovane è stato trasferito in ospedale con ferite gravi. La strada è rimasta chiusa per soccorrere l'automobilista e per effettuare rilievi. Spetterà ai carabinieri stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata