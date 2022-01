Incidente mortale a Randazzo: una donna di 33 anni si schianta con l'auto contro un camion

Nuova tragedia sulle strade in Sicilia. Questa mattina, intorno alle 8, una donna di 33 anni alla guida di un'auto è morta mentre percorreva la strada statale 120 “Dell’Etna e delle Madonie”, all'altezza di Randazzo. La vettura si è scontrata contro un mezzo pesante. In quel momento, secondo i primi rilievi, l'asfalto era ghiacciato.

L'impatto è stato molto forte e per la signora, che in quel momento si sarebbe trovata da sola all'interno della vettura, non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi ma i sanitari hanno potuto soltanto accertare la morte. Ferito anche il conducente del camion, un randazzese di 48 anni, trasferito in ambulanza in ospedale con un trauma cranico e altri lievi ferite.

Sul posto anche il personale di Anas che ha provveduti alla chiusura della strada, al km 188,400, in entrambe le direzioni e le forze dell’ordine che cercheranno di capire la dinamica dell'incidente.

