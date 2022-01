Ricercato a Catania e scovato a Lentini: arrestato un pregiudicato

I carabinieri della stazione di Lentini hanno arrestato un pregiudicato catanese 39enne in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Caltagirone. Viene considerato responsabile di una serie di furti aggravati commessi nella provincia etnea e per i quali dovrà espiare poco più di cinque anni. L’arrestato è stato portato in carcere a Noto.

L’uomo era agli arresti domiciliari presso la propria abitazione nel popoloso quartiere Librino di Catania, ma da qualche giorno non veniva trovato a casa. Le indagini svolte dalle stazioni di Lentini e di Librino hanno consentito di individuarlo centro agrumicolo siracusano. A bordo di un grosso fuoristrada, al momento del controllo, ha tentato di nascondersi sdraiandosi sul sedile posteriore del veicolo.

