Catania, Carlo Vancheri eletto presidente della Società Italiana di Pneumologia

Carlo Vancheri, ordinario di Malattie respiratorie al Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Catania, è stato eletto presidente della Società Italiana di Pneumologia. Il docente, attualmente direttore della Scuola di specializzazione in Malattie dell’apparato respiratorio e coordinatore del dottorato di ricerca in “Biomedicina Traslazionale”, rimarrà in carica fino al 2024.

L’attività clinica e di ricerca del prof. Vancheri è rivolta a tutte le patologie polmonari sebbene prevalentemente sviluppata nell’ambito delle patologie interstiziali e delle malattie rare del polmone e in modo particolare allo studio della patogenesi della fibrosi polmonare idiopatica (IPF) e a studi clinici e preclinici indirizzati allo sviluppo di nuove molecole in grado di controllare e arrestare la fibrosi polmonare. Il docente, dopo la laurea in Medicina e Chirurgia e la specializzazione in Malattie respiratorie all’Università di Catania, ha ricevuto il titolo di dottore di ricerca in Malattie respiratorie all’Università di Napoli. Dal 1986 al 1988 ha assunto l’incarico di research fellow del “Medical Research Council” del Canada alla Mc Master University e al St. Joseph Hospital di Hamilton in Ontario. Nel 2014 è stato “visiting professor” all’Università Diderot di Parigi in Francia. Membro fondatore del registro europeo per le Interstiziopatie polmonari (eurILDreg), partecipa a numerose collaborazioni scientifiche internazionali ed è organizzatore dal 2015, alla fondazione “Majorana” di Erice, di un convegno internazionale dedicato alle patologie polmonari.

