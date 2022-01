Catania, aveva 825 grammi di marijuana e anche l'allaccio Enel abusivo: arrestato

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Catania Fontanarossa, coadiuvati dai colleghi dell’unità cinofila di Nicolosi, hanno arrestato un 32enne per spaccio di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

In un locale in disuso adibito ad attività commerciale e nella disponibilità, grazie al fiuto del cane Zerio, sono stati trovati e sequestrati 825 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale idoneo al confezionamento di dosi. Il locale e una casa sovrastante sempre in uso all’arrestato erano alimentati elettricamente mediante con un allaccio abusivo alla rete dell’Enel. L’uomo è stato condotto in carcere

