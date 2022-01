Il 10eLotto distribuisce 30 mila euro a Catania, Palermo e Montelepre

Sicilia protagonista del concorso del 10eLotto di giovedì 27 gennaio con vincite complessive per 30 mila euro. La più alta è stata centrata a Catania grazie a un 7 Doppio Oro da 15 mila euro, seguita da un 4 Oro da 9 mila euro realizzato a Palermo. Da segnalare inoltre un 6 Doppio Oro da 6 mila euro a Montelepre, in provincia di Palermo. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 22,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 277 milioni dall'inizio dell'anno.

