Violento scontro frontale fra Belpasso e Nicolosi, tre persone ferite

Incidente frontale in via Papa Giovanni Paolo II la strada che collega Belpasso a Nicolosi, nel Catanese. Il bilancio è di tre feriti trasportati in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione lo scontro è avvenuto ieri sera (14 febbraio) intorno alle 22.30 nel territorio di Belpasso: due auto, una Audi A3 e una Fiat Panda, provenienti da direzione opposta, si sono urtate sulla di via di collegamento fra i due centri abitati.

Tre le persone rimaste ferite e che sono state soccorse e trasportate dai sanitari del 118 in ospedale, non sarebbero in gravi condizioni. La strada è stata chiusa al traffico per alcune ore per consentire gli interventi delle forze dell'ordine e dei medici.

I primi ad intervenire i vigili del fuoco che hanno prestato i primi soccorsi per dare i primi aiuti alle persone coinvolte e mettere in sicurezza i mezzi. Intervenuti anche i carabinieri di Paternò.

