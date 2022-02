Due minorenni in fuga su un’auto a Catania tentano di aggredire i poliziotti

Due ragazze, 17 e 15 anni, la notte scorsa a Catania, sorprese dalla Polizia alla guida di una Fiat Panda, hanno tentato di aggredire gli agenti, ma sono state bloccate con l’aiuto di altri poliziotti. Sono state denunciate alla Procura per i minorenni per minacce e resistenza a pubblico ufficiale e poi riaffidate ai genitori. E’ accaduto all’altezza del Faro Biscari. L’auto con le due ragazze era stata notata procedere a gran velocità all’altezza di via di Sangiuliano ed è stata bloccata al termine di un inseguimento per le vie del centro cittadino. La ragazza che guidava è stata anche sanzionata violazioni alle norme del Codice della Strada.

© Riproduzione riservata