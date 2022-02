Un minorenne a Paternò (Catania) ha ferito un coetaneo con un coltello ad una gamba all’uscita da scuola. I motivi sarebbero passionali. E’ accaduto davanti al plesso di via libertà della scuola media G.B. Nicolosi. Il ferito, che non sarebbe in gravi condizioni, è stato trasportato nell’ospedale del paese. Il feritore è stato bloccato dai carabinieri e portato in caserma per accertamenti.

