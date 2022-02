Scontro Smart-scooter a Catania: giovane perde la vita, terzo incidente mortale in Sicilia in 24 ore

Incidente mortale a Catania, il terzo in poche ore in Sicilia. La vittima sarebbe un giovane di 24 anni che in sella a uno scooter si sarebbe scontrato con una Smart in viale Mario Rapisardi, all’angolo con via Fabio Filzi e via Lavaggi, a pochi passi dall’ospedale Garibaldi. Nell'impatto sarebbe stata coinvolta anche una vettura del nucleo radiomobile dei carabinieri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania, i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale per i rilievi.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Smart rossa si sarebbe scontrata col motorino guidato dalla vittima all’altezza dell’incrocio. Per il giovane i soccorsi si sono rivelati inutili, mentre il conducente dell'auto è rimasto ferito.

In poche ore in provincia di Catania sono morte due persone a causa di incidenti stradali. Sabato sera nei pressi di Riposto è deceduto il panettiere Giovanni Laguzza, 42 anni, il quale ha perso il controllo della sua auto che si è poi schiantata contro un muro. Simile la dinamica dell'incidente nel quale domenica all'alba a Palermo ha perso la vita la diciottenne Carlotta Rosano.

