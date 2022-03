Catania, fa la rapina con la mascherina e poi la toglie per un caffè: lo scoprono e lo arrestano

Antonino Zappulla, di 37 anni, è stato arrestato dalla polizia a Catania su ordine della Procura, perché ritenuto l’autore di una rapina commessa il 20 gennaio scorso ai danni di una coppia di giovani. È stato identificato grazie ad alcune immagini: a tradirlo il fatto che dopo la rapina si sia tolto la mascherina per prendere un caffè in un bar. L'accusa è rapina aggravata.

Zappulla, secondo l'accusa, ha approfittato di un momento di distrazione della coppia e ha afferrato la ragazza per il collo, l’ha bloccata con il braccio sinistro e, brandendo un taglierino, ha chiesto al fidanzato i soldi e le chiavi della macchina. La polizia, per le indagini, ha analizzato i filmati dei servizi di videosorveglianza, che hanno permesso di ricostruire i movimenti ed il percorso dell’indagato e di identificarlo nel momento in cui questi si trovava all’interno di un locale a volto scoperto, avendo tolto la mascherina per prendere un caffè. L’abbigliamento indossato dall’aggressore è risultato compatibile con quello dell’autore del reato.

© Riproduzione riservata