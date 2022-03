Rapina due banche in pochi minuti a Catania, arrestato da agenti in moto

Un uomo di 60 anni è stato arrestato per rapina aggravata dalla Polizia a Catania perché ritenuto l’autore di due rapine compiute una dopo l’altra intorno alle 9 del mattino in due banche di Via Giacomo Leopardi per poi allontanari rapidamente. Ora è agli arresti domiciliari.

Armato di coltello il malvivente si era fatto consegnare 25 euro nella prima banca e 335 nella seconda. Il sessantenne è stato bloccato poco dopo da due agenti in moto in base alla descrizione fornita dal direttore della seconda banca rapinata. Addosso gli afferenti gli hanno trovato un coltello e 360 euro, somma di denaro 360 euro, restituiti ai legittimi proprietari in sede di denuncia.

