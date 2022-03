Catania, aggredisce la madre e il fratello minorenne chiama la polizia

Un minorenne a Catania ha chiamato la Polizia di Stato perché il fratello aveva aggredito la madre per futili motivi. Agli agenti la donna ha detto che il figlio che l’ha aggredita è consumatore abituale di sostanze stupefacenti e aveva mandando in frantumi i vetri di una porta. Nei giorni scorsi la donna aveva già denunciato il figlio. L’aggressore, con l’autorizzazione del sostituto procuratore di turno, è stato allontanato dalla casa familiare ed è stato denunciato per maltrattamenti.

