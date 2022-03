Linguaglossa, arrestato rumeno: c'era un mandato europeo per tratta di essere umani

I carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Randazzo, assieme ai colleghi della stazione di Linguaglossa, hanno arrestato il cittadino rumeno Alexandru Octavian Hordau, di 47 anni, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria rumena per il reato di tratta di esseri umani. I militari, anche grazie allo scambio di informazioni con il servizio di cooperazione internazionale di polizia, lo hanno rintracciato a Linguaglossa, in via Croceferro.

Il cittadino rumeno, una volta controllato e riconosciuto, non ha opposto resistenza confermando la propria identità ai militari che lo hanno poi tradotto presso il carcere catanese di Piazza Lanza.

© Riproduzione riservata