Pedara, bloccato con l’auto nella neve: anziano ritrovato dopo una notte di ricerche

Un anziano di 84 anni è stato ritrovato e messo in salvo, dopo essere rimasto bloccato tutta la notte in auto dalla neve. E' accaduto a Pedara, nel Catanese. Decisivo l'intervento di Vigili del Fuoco, Carabinieri, Servizio di Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Misericordia. Le ricerche sono state avviate dopo una segnalazione da parte dei familiari dell’84enne che dalla serata di ieri non dava più notizie. Le ricerche, avviate la scorsa notte, sono finite stamane con il ritrovamento dell’anziano signore a Tarderia, grazie alla geolocalizzazione del cellulare dell’uomo e al sistema GPS presente nell’auto. L'uomo sta abbastanza bene.

