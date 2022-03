Protesta contro la guerra dei comitati No Muos davanti alla base di Sigonella

I Comitati No Muos della Sicilia stanno partecipando al presidio indetto davanti alla base militare di Sigonella, a Motta Sant'Anastasia in provincia di Catania. Lo rende noto il coordinamento regionale dei Comitati No Muos. «Via le basi Usa e Nato dalla nostra terra» e «No al Muos» sono alcuni degli slogans urlati al di là del cancello della base Nato «per dire basta con la militarizzazione crescente dei territori, con le politiche del governo italiano di aperto appoggio e sostegno ai conflitti portati avanti nel tempo e nel mondo da Usa e Nato».

