Catania, guida in stato di ebbrezza: tre denunce

Due catanesi e un giovane della provincia di Siracusa sono stati denunciati dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza per le strade della città etnea. I primi due sono un 33enne ed un 37enne, entrambi catanesi, il terzo è un 25enne di Melilli. I controlli dei militari dell'Arma sono stati effettuati lungo via Antonino di Sangiuliano, piazza Paolo Borsellino e piazza Martiri della Libertà.

Durante i controlli sono stati sorpresi mentre si trovavano alla guida delle proprie autovetture, ad una sommaria verifica, in evidente stato alterato, poi confermato dai risultati dell’alcoltest che ha stabilito per loro un contenuto alcolemico nel sangue superiore al consentito e che ha comportato per tutti il ritiro della patente di guida.

È stato inoltre denunciato un 31enne catanese pizzicato alla guida di un’autovettura senza essere in possesso della patente di guida, con recidiva nel biennio, in quanto mai conseguita.

