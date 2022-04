Catania, scoperta in una casa di Librino una stanza riservata ai clienti per fumare il crack

Un 20enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione ed un 40enne denunciato per resistenza a pubblico ufficiale a Catania dai carabinieri durante un’operazione che nel quartiere di Librino ha permesso di scoprire in un appartamento una stanza destinata al consumo di crack con il relativo set per i clienti.

I militari hanno anche trovato alcune ricetrasmittenti con cui gli spacciatori comunicavano con le vedette, 18 catalizzatori portanti da altrettante automobili, due gruppi ottici posteriori di una Smart ed una sega a batteria. Sequestrati anche due grammi di cocaina, otto di crack e 1.837 euro ritenuti provento dell’attività di spaccio, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle singole dosi. I carabinieri hanno anche scoperto un sofisticato sistema di videosorveglianza costituito da otto microtelecamere che, collegate ad un televisore, consentiva al 20enne di controllare il perimetro dello stabile e le sue vie d’accesso, la scala ed il pianerottolo.

