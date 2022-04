Catania, al Giardino Bellini parte la riqualificazione del Viale degli Uomini Illustri

Le statue del Viale degli Uomini Illustri del Giardino Bellini di Catania saranno ripulite, restaurate e offerte alla fruizione pubblica anche con informazioni disponibili tramite App e Qr Code. È il progetto «Viale degli Uomini Illustri» nato dalla sinergia tra istituzioni culturali e club service, cittadinanza attiva e sussidiarietà, illustrato nella storica Villa Bellini dalle realtà coinvolte, alla presenza dell'assessore alla Cultura, Barbara Mirabella. Hanno partecipato, con presidenti e referenti, il Lions Club Catania Riviera dello Jonio, che ha promosso e sostenuto l'iniziativa con tutti i club della zona 13, il liceo classico Mario Cutelli-Carmelo Salanitro che ha dato l'input con il progetto «Catania ad alta voce», l'Accademia di Belle Arti e il liceo artistico Emilio Greco, che con gli studenti effettueranno i lavori di ripulitura e restauro, la Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali che supervisionerà progetto e cantiere.

«Una macchina perfetta -ha detto l'assessore Mirabella – un innesco magnifico, dove ciascuno, a cominciare dalle nostre studentesse e dai nostri studenti, metterà non solo il cuore ma soprattutto competenze e talento. Un cantiere in loco, open air, che avevamo già in mente di avviare con il sindaco Pogliese con la tassa di soggiorno e che adesso sarà realizzato per la generosità di quanti hanno a cuore il bene della nostra città. Questo laboratorio-bottega, che è anche un'importante operazione di educazione civica, prevede una prima fase didattica e di preparazione, già in corso, e una seconda tecnico-operativa che partirà nei prossimi mesi. Il cantiere sarà aperto a tutti e restituirà finalmente la storia e la bellezza di queste statue e di questo viale che spero possa accogliere presto un'integrazione ai busti con le tante donne illustri di Catania e della Sicilia, a partire dalle madri costituenti. Desidero ringraziare tutti i protagonisti di questo progetto, insieme con l'assessore Barresi e l'architetto Galeazzi, che ospitano il 'cantiere' all'interno della Villa».

Al fianco dell'assessore, il direttore della Cultura Paolo Di Caro con Valentina Noto e Carmela Costa. Il progetto è stato illustrato nei dettagli dalla presidente del Lions Club Catania Riviera dello Jonio, Marilisa Pogliese, intervenuta con i vertici Lions, Mario Raspagliesi, Francesco Montemagno, Francesco Cirillo, Francesca Scoto, Paolo Nicotra, Giuseppe Daidone. «L'iniziativa – ha sottolineato - è nata da un incontro con la preside del liceo Cutelli- Salanitro Elisa Colella, che ci ha presentato un progetto della scuola redatto dalla professoressa Agata Sciacca, da un'idea di Sebastiano Arena, che comprende un lavoro di ricerca e la realizzazione, a cura degli studenti, di un'app e Qr code, disponibili su device, contenenti informazioni in italiano e in inglese utili all'identificazione del personaggio ritratto. Questa idea iniziale è stata sposata da tutti i club della zona 13 della V circoscrizione lions, di cui è presidente Mario Raspagliesi, ed è stata sottoposta a un importante ampliamento».

Il progetto completo si articola in quattro fasi. La prima, è di competenza del liceo Cutelli -Salanitro, che, come hanno spiegato la vicepreside Anna Bertino e la professoressa Agata Sciacca, con le studentesse-rappresentanti Elisa Coco (3I), Giordana Messina (3I), Chiara Marangolo (3H), Isabella Ascoli (3H), è stato avviato tre anni fa con un lavoro di ricerca sulla vita, le azioni, la poetica degli «uomini illustri», con contenuti in gran parte completati, puntando a riqualificare culturalmente lo storico Viale e a rendere facilmente accessibili tutte le informazioni con app e qr code.

La seconda tappa prevede la pulitura dei busti, a cura degli studenti del liceo artistico Greco, diretto da Antonio Massimino e rappresentato dal professore Orazio Coco e da un nutrito gruppo di alunni. Il terzo step è quello del restauro dei busti, a cura degli studenti dell'Accademia di Belle Arti, diretta da Gianni Latino che ha preannunciato l'avvio degli interventi con l'inizio del prossimo anno accademico. La quarta fase consiste nella documentazione dell'intero percorso attraverso gli scatti fotografici di un gruppo di ragazzi con disabilità la cui passione per la fotografia è sorretta dal Lions Club Catania Alcantara con il concorso «Innocenti Scatti di Emozioni».

L'intero progetto è sottoposto alla supervisione della Soprintendenza diretta da Donatella Aprile, e rappresentata per l'incontro da Carmela Cappa che ha assicurato una presenza costante durante le attività del cantiere. I responsabili Lions, nell'evidenziare come il supporto anche economico al servizio del progetto rientri nello spirito di solidarietà e sussidiarietà del service, infine, con il governatore Cirillo, condividendo l'idea dell'assessore Mirabella, hanno proposto di far realizzare coi Lions e installare nel giardino Bellini «una stele, un bronzo dedicato alle madri della Costituzione, tra le quali ci sono ben cinque donne siciliane».

