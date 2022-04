Sparatoria a Catania, il questore chiude una discoteca per 15 giorni

Il Questore di Catania ha adottato un provvedimento di applicazione dell’art.100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, sospendendo per 15 giorni l’attività della discoteca nei cui pressi un giovane è stato ferito due giorni fa con colpi d’arma da fuoco. La sparatoria nella zona del porto, sulla quale sono in corso indagini della Squadra Mobile, coordinate dalla Procura della Repubblica di Catania, sarebbe scaturita da una lite iniziata all’interno del locale poi degenerata all’esterno. La stessa discoteca era già stata al centro di un intervento della Polizia, sempre su segnalazione di un’aggressione, lo scorso 17 aprile. Anche in questa occasione si era reso necessario l’intervento di personale del 118 per soccorrere un giovane aggredito, per futili motivi, con calci e pugni. Questi episodi, secondo il provvedimento del Questore, hanno evidenziato un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica e suscitano allarme sociale; inoltre tra i frequentatori del locale, quella notte, sono stati identificati anche alcuni pregiudicati.

