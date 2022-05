Dieci persone denunciate per furto di energie elettrica e cinque per furto di acqua sono il bilancio di alcuni controlli dei carabinieri di Catania nel quartiere di Librino. Nelle abitazioni dei primi i militari dell’Arma hanno trovato l’allaccio manomesso e direttamente collegato alla rete pubblica. In quelle degli altri hanno trovato il bypass nel contatore dell’Acoset.

© Riproduzione riservata