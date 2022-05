Catania, auto travolge due pedoni: muore 39enne, ferito il padre. Il conducente non si ferma

Un morto e un ferito finito in ospedale con la prognosi riservata. È il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi, intorno alle 4.30, a San Giovanni Galermo, quartiere periferico di Catania, all’altezza di un ristorante, «La Griglia». A intervenire sul posto la polizia municipale su segnalazione di un cittadino. Al vaglio degli inquirenti la dinamica dell’incidente.

Un'auto ha investito due pedoni. Un uomo di 39 anni ha perso la vita. Il padre, di 59 anni, è ricoverato all'ospedale Cannizzaro con fratture. Non sarebbe in pericolo di vita. L'automobilista non si sarebbe fermato per prestare soccorso.

