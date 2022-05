Nel concorso del 28 maggio del Lotto, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore di Militello Val Catania ha centrato tre ambi e un terno per una vincita del valore di 23.750 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,4 milioni di euro, per un totale di 436 milioni da inizio anno.

