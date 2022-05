Paternò, evade dai domiciliari: scoperto con alcune dosi di marijuana

Un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri a Paternò per evasione dagli arresti domiciliari e per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 20 enne è stato poco dopo rintracciato e bloccato in via Alfieri in possesso di alcune dosi di marijuana. Una perquisizione nella sua abitazione consentito di sequestrare altre dosi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto il ripristino degli arresti domiciliari.

© Riproduzione riservata