Catania, con l’auto nel cantiere per rubare le pedane: denunciato

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato in stato di libertà un catanese di 23 anni con l’accusa di furto aggravato.

Nella tarda serata i militari sono interventi a seguito di una telefonata pervenuta tramite il 112, numero unico emergenza, con cui un cittadino segnalava l’anomala presenza di uomo all’interno di un cantiere edile in corso Indipendenza. I carabinieri sono subito andati sul posto e hanno sorpreso il giovane mentre era intento a caricare, nel portabagagli di un’auto, dopo avere abbattuto i sedili posteriori, delle pedane in acciaio zincate asportate dal ponteggio allestito nell’area. Per garantirsi l’accesso al cantiere e la possibilità di trasporto del materiale asportato senza impedimenti, il ventitreenne aveva reciso la rete metallica di protezione.

La perquisizione ha consentito ai militari dell’Arma di rinvenire complessivamente sei pedane e una scala in ferro all’interno del veicolo. Attrezzatura che è stata restituita all’amministratore della ditta esecutrice dei lavori.

