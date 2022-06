Incendi nel Catanese, lambite le antenne dell’Ingv a Nicolosi: all'opera un Canadair

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania sono stati impegnati impegnati su più fronti e per diversi incendi di sterpaglie e vegetazione fortemente alimentati a causa delle alte temperature e del vento.

I roghi in qualche caso hanno minacciato alcune abitazioni oltre che alcune antenne dell’Ingv a Nicolosi, nei pressi della zona di Mompilieri. Proprio in quest’area sono state impegnate squadre inviate dalla sede centrale del Comando provinciale e si è reso necessario anche il supporto aereo di un Canadair. Situazione critica, ma adesso circoscritta, anche a Paternò, in contrada Pietralunga, e ad Adrano, in contrada Raffo. Questi ultimi due roghi hanno raggiunto una vasta zona di macchia mediterranea ed hanno tenuto impegnate le squadre di vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e di Adrano.

© Riproduzione riservata