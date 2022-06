Belpasso, 38enne bloccato mentre ruba le marmitte

I carabinieri della stazione di Belpasso hanno arrestato in flagranza di reato un 38enne di Palagonia per furto aggravato. Allertati nella mattinata dalla segnalazione di un furto in atto, arrivata al 112, sono intervenuti con rapidità in via VIII Traversa, dove hanno sorpreso l’uomo mentre ancora armeggiava su un’autovettura. Avvedutosi della presenza dei militari, il 38enne, che ha lanciato repentinamente gli attrezzi, tentando di disfarsene, ha cercato di fuggire precipitosamente. I militari lo hanno raggiunto e bloccato, recuperando gli arnesi lanciati dall’uomo per strada, tre chiavi combinate e un coltello da cucina.

Nelle immediate vicinanze è stato trovato, sul marciapiede, uno scarico completo risultato mancante da una Lancia Y parcheggiata, mentre in una strada attigua è stato accertato il furto parziale dello scarico da una Fiat Punto. Il 38enne peraltro aveva eluso l’obbligo di dimora nel comune di Palagonia: è stato sottoposto nuovamente a tale obbligo ed anche a quello di presentazione alla polizia giudiziaria su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e poi applicato una misura meno coercitiva.

