Bronte, anziana parcheggia ed esce dall'auto: viene travolta dalla sua vettura e muore

Incidente stradale mortale a Bronte, ieri mattina poco dopo le 11.30, in via Udine, in pieno centro storico, dove un donna di 75 anni ha perso la vita dopo essere stata travolta dalla propria auto. Da una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri del comando stazione di Bronte, chiamati ad eseguire i rilievi del caso, sembra che mentre la signora era intenta a portare giù dalla propria utilitaria le buste delle spesa, la sua autovettura, parcheggiata in una discesa piuttosto ripida, si sarebbe mossa, travolgendola. Ma non si escludono altre ipotesi.

Sono stati momenti di vera paura per chi ha assistito alla scena e attirati dalle urla della donna. Allertati i soccorsi, sul posto è giunta l’ambulanza del 118, ma purtroppo per l’anziana signora non c’è stato nulla da fare. Il medico non ha potuto fare altro che constatarne la morte. Ad intervenire per la ricostruzione della dinamica, oltre ai carabinieri della locale stazione, anche i militari dell’Arma del nucleo radiomobile della compagnia di Randazzo. In corso da parte dei carabinieri gli accertamenti: da verificare se c'è stato un cattivo funzionamento del sistema frenante o se la signora abbia dimenticato di inserire il freno a mano. Ad intervenire anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Randazzo. La salma è stata restituita ai familiari.

Altro incidente stradale a Paternò, registratosi poco dopo le 11.30, sempre di ieri, in via Ospedale, la strada dove si trova la sede del museo multimediale, sulla Collina Storica. In particolare una Fiat Croma parcheggiata proprio in via Ospedale, arteria stradale con forte pendenza e che si affaccia su via Dei Normanni, ha iniziato a muoversi velocemente travolgendo nella sua folle corsa una Fiat Punto in sosta nella parte bassa di via Ospedale. A seguito dell’impatto la Punto si è ribaltata, finendo su via dei Normanni, dopo aver divelto la ringhiera; la Croma ha finito la corsa proprio a ridosso della Punto.

