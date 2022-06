Incendio sulla collina di Vampolieri, al lavoro i vigili del fuoco

Un incendio è divampato nella collina di Vampolieri tra i comuni di Aci Catena e Aci Castello, nel Catanese. Sul posto stanno operando tre squadre dei vigili del fuoco e altrettante di volontari della Protezione civile. Si reso necessario anche l'intervento aereo. L'incendio è stato attaccato dai diversi fronti sui quali si stava sviluppando. In particolare da via dei Ciclamini, da via del Campolieto e da via Ulisse. Dopo diverse ore il fuoco è stato domato.

