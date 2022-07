Giovane accusa un malore in auto e muore, tragedia ad Acireale

Un giovane avrebbe accusato un malore a bordo della sua auto ed è morto. È successo questa mattina a Guardia Mangano, frazione di Acireale, in provincia di Catania.

Secondo le prime informazioni, l'uomo era alla guida del veicolo quando, probabilmente per un malore, ha perso il controllo dell'auto ed è andato a sbattere contro un muro. Sul posto transitava casualmente un medico in bicicletta che, accortosi dell'incidente, ha prestato subito soccorso al malcapitato praticandogli il massaggio cardiaco in attesa del'arrivo di un'ambulanza.

Sono intervenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno proseguito le manovre di rianimazione ma senza esito. L'uomo non si è più ripreso. Presenti sul luogo della tragedia i vigili urbani di Acireale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

© Riproduzione riservata