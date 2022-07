Incidente stradale tra Giarre e Riposto, coinvolte tre auto: feriti

È di diversi feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla strada statale 114, nella frazione di San Leonardello, tra Giarre e Riposto, in provincia di Catania. Sono ancora da stabilire le cause del sinistro che ha visto coinvolte tre automobili in un violento impatto intorno alle ore 3.

Sul posto dell'incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 per prestare il primo soccorso ai feriti che sono stati estratti dalle lamiere delle vetture accartocciate con l'ausilio dei vigili del fuoco del distaccamento di Acireale.

Subito dopo gli occupanti delle auto sono stati trasferiti in due ospedali per le cure del caso e nessuno dovrebbe essere in pericolo di vita. Solo a tarda notte sono stati rimossi dalla carreggiata i veicoli coinvolti nell'incidente. Saranno i carabinieri della compagnia di Giarre, giunti tempestivamente sul posto, a stabilire l'esatta dinamica dell'impatto.

