Scordia, muratore trova tre reperti antichi dentro una panca

Incredibile scoperta di reperti antichi a Scordia, in provincia di Catania. Un muratore, intento a ristrutturare un immobile nel quartiere Montagna, mentre ripuliva i locali, ha notato una panca e dopo averla aperta vi ha trovato all'interno tre reperti in terracotta, tra cui un lekythos e una pisside.

L'uomo, subito dopo aver scoperto gli antichi reperti, risalenti molto probabilmente all'età greco romana, ha informato l’associazione dell’Ecomuseo Parco Cava e Grotta del Drago. Quest'ultima, a sua volta, ha allertato la Soprintendenza di Catania che si prenderà incarico di visionare e catalogare i materiale ritrovato.

Nel novembre del 2016, all'interno di un garage di proprietà di un pensionato di Scordia, è stata trovata una collezione di monete antiche e reperti archeologici risalenti al periodo greco-romano. In quell'occasione gli agenti hanno sequestrato 63 monete, un anellino in bronzo, otto esemplari di industria litica preistorica, un frammento di lamina in metallo e sei punte di frecce dell' età greco romana. L'uomo è stato denunciato per possesso illecito dei beni culturali e per ricettazione.

© Riproduzione riservata