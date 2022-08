Armi, un consigliere comunale di Adrano ai domiciliari per detenzione illegale

Un consigliere comunale di Adrano, in provincia di Catania, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Paternò per detenzione illegale di armi. L'uomo, che si trova ai domiciliari, è amministratore unico di una farmacia sempre ad Adrano.

I militari, in esecuzione di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura etnea, hanno proceduto in un primo momento al controllo dei locali della farmacia, e poi all’auto. All’interno del veicolo è stata trovata, nascosta in un borsello sotto il sedile anteriore passeggero, una pistola Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa, munita di caricatore inserito con 4 proiettili.

L'arma è stata sequestrata e nei prossimi giorni sarà inviata agli esperti del Ris di Messina, per essere sottoposta a specifici esami tecnico-balistici.

