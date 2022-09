Catania, precipita da un'impalcatura al secondo piano: muore un uomo di 38 anni

Un incidente durante la ristrutturazione della propria casa è costato la vita a un uomo di 38 anni. La tragedia si è consumata ieri mattina, in via Acquicella a Catania, la vittima è Francesco Castiglione. L'uomo, a quanto si apprende, è precipitato da un'impalcatura messa su per consentire i lavori nell'appartamento al secondo piano di un vecchio edificio.

Castiglione è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Marco dove però è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite. L'uomo era molto conosciuto in città, soprattutto ad Acquicella, San Cristoforo, Librino, e lo dimostra la folla di parenti e amici che si sono recati al pronto soccorso per avere notizie.

Ma lo dimostrano anche i messaggi di dolore e cordoglio che hanno affollato la sua bacheca Facebook. "Non ci sono parole per descrivere tutto ciò, solo dolore. Un altro angelo è volato in paradiso ora fai divertire gli angeli come solo tu sapevi fare, che la terra ti sia lieve", si legge fra i post. E ancora: "Non posso ancora crederci Francesco, sei diventato un angelo che sta per partire in un mondo buono e meraviglioso, eri un padre di famiglia esemplare".

Esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio a Belpasso, morto uno dei proprietari La vittima, Nino Vaccalluzzo La ditta Vaccalluzzo di Belpasso dove è avvenuta l’esplosione di oggi Il precedente: l’esplosione a Barcellona Pozzo di Gotto nel 2019 Un’altra immagine dell’esplosione di Barcellona

La tragedia di ieri arriva a distanza di poche ore da un altro incidente mortale su un luogo di lavoro, anche in questo caso nel Catanese. Antonio Vaccalluzzo, 62 anni, uno dei fratelli della storica e omonima azienda di fuoco d'artificio, famosa nel mondo per le sue innovative coreografie, ha perso la vita martedì in una esplosione nella fabbrica nelle campagne di Belpasso, mentre stava preparando una miscela.

© Riproduzione riservata